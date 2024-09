Xavier Niel ne manque pas d'ambition(s), cela n'a échappé à personne. Et après avoir mené à bien une stratégie faisant de son groupe télécom, Iliad, le cinquième plus puissant opérateur européen, le fondateur de Free a jeté son dévolu sur l'Ukraine. Depuis plusieurs mois, l'homme d'affaires de 57 ans a une fois de plus brillement mené sa barque, pour s'emparer de deux grandes entreprises des télécoms locaux : Lifecell, pour la partie mobile, avec un rachat entériné ce mardi 10 septembre 2024 ; et Datagroup-Volia, pour l'Internet fixe et la télévision payante. Sur place, Xavier Niel veut constituer un géant. On n'arrête plus le Français !