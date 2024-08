L'affaire prend rapidement de l'ampleur sur la toile. Les rumeurs vont bon train, chacun y allant de son hypothèse. Un one-man-show ? Une conférence sur l'avenir des télécoms ? Ou peut-être une performance artistique inattendue du patron de Free ? Après tout, avec Xavier Niel, il faut s'attendre à tout.

Le mystère s'épaissit quand on apprend que la billetterie ouvrira ses portes dès le 28 août à midi. Le prix de la place ? De 2 à 39,99 euros. Un tarif qui, étrangement, correspond à certaines des offres de Free.

Ce qui est sûr, c'est que Xavier Niel sait comment créer le buzz. Cette annonce tombe à pic, quelques mois après le lancement de la Freebox Ultra. L'homme d'affaires avait alors promis d'autres surprises, notamment autour d'un nouveau boîtier TV et de la maison connectée. L'Olympia serait-il le théâtre de ces révélations ?

N'oublions pas non plus que le 18 septembre n'est pas une date anodine dans l'histoire de Free. C'est ce jour-là, en 2002, que la toute première Freebox a vu le jour. Vingt-deux ans plus tard, jour pour jour, Xavier Niel pourrait bien avoir l'intention de marquer le coup. Une chose est sûre : qu'il s'agisse d'une annonce fracassante ou d'un simple clin d'œil à l'histoire de l'entreprise, le fondateur de Free a réussi son pari. Tout le monde en parle, et tout le monde attend le 18 septembre avec impatience.