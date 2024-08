À quelques encablures de la rentrée, la firme de Cupertino vient enfin de convier la presse et les influenceurs au Steve Jobs Theater de l'Apple Park. Le grand public pourra quant à lui suivre en direct la traditionnelle keynote qui lèvera le voile sur l'iPhone 16, l'Apple Watch X, et probablement bien d'autres surprises.

Comme on pouvait le pressentir compte tenu des récents bruits de couloir, la conférence d'Apple aura bel et bien lieu dans la première dizaine du mois de septembre. En revanche, celle-ci prendra un peu d'avance, puisque ce sera 24 heures plus tôt.