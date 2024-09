Emmanuel_ANGULO1

C’est marrant , mais plus le temps avance et moins j’ai de « passion » à regarder ou écouter cette keynote de Septembre.

Il y a 5 ans, je la mettais en streaming dans ma voiture en rentrant du boulot, puis depuis 2 ans je la regardais en replay à la maison… Et cette année , je crois que je vais me contenter de regarder le résumé ici sur Clubic…

Sans doute parce que les fuites sont de mieux en mieux documentées et aussi parce que je trouve que depuis l’iPhone 13 / Watch 8, les produits sont de plus en plus décevants, selon moi.

Que sera l’iPhone 16 « normal » si ce n’est un simple 15S ? Et la watch X ? quoi de plus qu’une 9 avec un écran un poil plus grand ? Vraiment je ne m’attends à rien de fou ce soir