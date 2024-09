Sur X.com (anciennement Twitter), l'utilisateur @Majin Bu a récemment partagé l'une de ses récentes découvertes. En se rendant sur la page de configuration de l'Apple Watch depuis un iPhone exécutant iOS 18.1, ce dernier a constaté que l'image dévoilait une version de la montre connectée d'Apple dotée d'un écran plus grand, entrainant des bordures plus fines tout autour de cet écran. Pour rappel, les rumeurs insistent justement sur le fait que l'Apple Watch 10 serait dotée d'un écran plus imposant que par le passé.

D'ailleurs, Apple pourrait cette année abandonner la version de 41 millimètres et la remplacer par une variante de 45 millimètres. Un nouveau modèle de 49 millimètres serait également commercialisé, à l'instar de ce qui se fait déjà du côté de l'Apple Watch Ultra.