Le futur de l'Apple Watch se montre dans un brevet... et ça va flex !

Selon le dernier brevet de la marque à la pomme (qui lui, n'est pas volé) l'Apple Watch Series 9 sera dotée d'un nouveau type d'écran. Répondant au nom de Display Module And System Application, celui-ci propose une conception novatrice de l'affichage des données sur la montre. La conception standard d'une montre connectée est connue de toutes et tous. De manière simplifiée, une smartwatch est composée d'un bracelet et d'un écran affichant les données en digital. Bien trop old school pour Apple ! Le projet de la Series 9 est que l'écran et le bracelet fusionnent pour ne devenir qu'une seule et même entité. Quel est l'intérêt d'une telle conception ? Proposer un écran flexible et plus grand.