Apple Watch Series 7 : nouveau design, mais les capteurs de température et de glucose ne sont pas prêts

D'après le média, qui cite des sources proches du dossier, le modèle de cette année sera propulsé par une puce plus performante, une meilleure connectivité sans fil et un nouvel écran.

La dalle de la smartwatch devrait présenter des bords plus fins sur cette génération 2021, et une nouvelle technique d'intégration au châssis pourrait la rendre plus pratique à utiliser. L'ensemble du produit serait légèrement moins épais que son prédécesseur, mais pas de manière à ce que l'utilisateur constate une différence, apprend-on.

Sans surprise, l'Apple Watch Series 7 sera aussi compatible avec la technologie Ultra Wide Band, que l'on trouve sur les dernières générations d'iPhone et sur les trackers d'objets AirTags , avec des fonctionnalités supplémentaires par rapport à ce que proposait la Series 6 .