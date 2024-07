L'Apple Watch 10 bénéficierait d'un écran taille XXL !

Au mois de septembre prochain, Apple présentera lors de sa keynote de rentrée la nouvelle génération de sa montre connectée, l'Apple Watch 10. Et la firme de Cupertino continue de travailler pour améliorer le produit, avec notamment dans les prochaines années l'arrivée d'un écran OLED qui améliorera son autonomie. Et avant ça, on devrait avoir une jolie surprise, avec la taille de l'écran normalement revue à la hausse !