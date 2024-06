Avec la Pixel Watch 3 XL, Google s’attaquerait à un problème de taille

La Pixel Watch 2 de Google est un pas en avant significatif par rapport à son prédécesseur. Conservant son design épuré et confortable, elle s'enrichit également d'une intégration plus poussée avec Fitbit, offrant davantage de fonctionnalités liées à la santé et au bien-être. La montre est plus rapide, plus fluide, et ses capteurs sont plus précis. Grâce à la nouvelle version de Wear OS, elle offre également une expérience utilisateur améliorée, que ce soit pour les applications logicielles ou les fonctionnalités liées au sport.

Cependant, la montre n'est pas exempte de défauts. Son autonomie constitue probablement son point le plus faible, au même titre que la nécessité de s'abonner à Fitbit Premium pour pouvoir consulter l'ensemble des données captées. L'écran, par sa petite taille de 1,2 pouce, peut également poser quelques problèmes esthétiques ou pratiques aux utilisateurs pourvus de grands poignets (ou de doigts larges !).

Compte tenu de son prix de 400 euros, la dernière-née de Google est en concurrence directe avec d'autres montres connectées haut de gamme, et la firme a encore du travail à faire pour que sa Pixel Watch rivalise pleinement avec elles. En somme, si vous êtes à la recherche d'une montre connectée qui intègre le meilleur de l'écosystème Google, et que vous êtes prêt à faire quelques compromis, la Pixel Watch 2 pourrait bien être celle qu'il vous faut. Sinon, il pourrait être judicieux de considérer d'autres options disponibles sur le marché.