Voilà maintenant deux ans que Google a investi le marché des montres connectées avec sa Pixel Watch, boosté par le rachat de Fitbit en 2021. Et quand bien même la montre dispose de sérieuses qualités, il n’y a pas de possibilités de faire réparer son écran en cas de souci. C'était le cas en 2022, et cela l'est toujours en 2024.