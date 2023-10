La montre connectée Pixel Watch 2 se dévoile : le point sur les annonces de Google

Comme les nouveaux smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro, la montre Pixel Watch 2 ne révolutionnera rien en matière d’esthétique, et pour cause : selon Google, le design de la première Pixel Watch a fait ses preuves, assurant l’équilibre idéal entre confort et élégance. Le constructeur apporte toutefois quelques menues améliorations, avec l’emploi d’un verre plus durable et plus léger.

Si la montre ressemble donc à sa prédécesseuse, les possibilités de personnalisation devraient être encore plus nombreuses, avec un choix de bracelets plus abondant, et de nouvelles clockfaces à installer — des cadrans aux styles tous différents, pour une montre accordée à vos envies et à votre personnalité, promet la firme.