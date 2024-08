Déclinées en deux tailles (41 et 45 mm), les montres connectées Google Pixel Watch 3 proposent une intégration de plus en plus poussée avec l’écosystème et les services de la marque. Parallèlement à cela, Google joue à fond la carte de la santé et du bien-être avec de nouvelles fonctions de fitness Fitbit et la détection de perte de pouls, une innovation qui pourrait sauver des vies selon la firme de Mountain View. Vraiment ?