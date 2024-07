La Pixel Watch 3 apparaît sur les radars

Les documents soumis au régulateur des télécoms pour certification mentionnent quatre appareils sans fil portant les numéros de modèle GBDU9, GGE4J, GG3HH et GRY0E. Deux d'entre eux sont dotés d'une connectivité cellulaire (GBDU9 et GRY0E), tandis que les autres sont des modèles Wi-Fi/Bluetooth. Il s’agirait des variantes de la Pixel Watch 3 dont on s’attend à ce qu’elle soit disponible en deux tailles de boîtier de 41 et 45 mm.