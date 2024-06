Un nouveau thermostat connecté Nest en approche ?

L’équipement en question est doté de connexions Bluetooth et Wi-Fi Wi-Fi 802.11n. On trouve également la technologie radio Soli que Google a intégrée dans les Pixel 4 et 4 XL ainsi que l’écran connecté Nest Hub sorti en 2021. Ce radar à courte portée 60 GHz détecte le champ électromagnétique environnant. Il permet le contrôle gestuel sans contact et sert également au suivi du sommeil sur le Nest Hub. Soli est aussi intégré au thermostat connecté Nest de 2020 pour détecter la proximité de l’utilisateur et allumer l'écran caché derrière son miroir.