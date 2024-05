Google annonce son nouveau smartphone Pixel 8a, on fait le point sur ses nouveautés

Le Pixel 8a ne se contente pas de suivre les traces de son prédécesseur ; il entend le dépasser, grâce à des améliorations significatives en termes de performances et de fonctionnalités. Le smartphone est équipé de la puce Tensor G3, la même que celle des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, offrant ainsi une puissance et une efficacité accrues.

Du côté de l’écran de 6,1 pouces (15,5 cm de diagonale), on note pour la première fois sur la gamme « Pixel a » l’adoption d’une dalle Actua Display. Par rapport à l’affichage du Pixel 7a, cette dernière apporte une luminosité améliorée de 40 %, ainsi qu’un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz (contre 90 Hz par le passé). L’appareil bénéficie également d’une meilleure protection contre les rayures, et d’une certification IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière.