Google annonce (de façon prématurée) son Pixel 8a, un mobile milieu de gamme ambitieux

Google tient le bon bout avec ses mobiles Pixel et l’entreprise compte bien capitaliser là-dessus. Après les enthousiasmant Pixel 8 et Pixel 8 Pro, le géant de la recherche va revenir très bientôt à l’attaque avec son Pixel 8a. Si le téléphone avait fait l’objet de nombreuses rumeurs jusque là, il a plus ou moins été officialisé par Google, sans tambours ni trompettes.