Surprise ! Le Pixel 8a ressemble à un... Pixel 8 !

On ne le dira jamais assez : Google fait peu d'efforts pour garder secrets ses prochains smartphones. Les fuites et les spéculations vont et viennent des mois avant leurs lancements, et il est juste de dire qu'elles se confirment généralement assez bien. Ainsi, si nous savions presque tout ce qu'il y avait à savoir sur les Pixel 8 et 8 Pro avant qu'ils ne soient dévoilés, on peut s'attendre à ce qu'il en soit de même pour leur petit frère.

Désigné pour le moment sous le nom de code « Akita », le Pixel 8a sera normalement propulsé par une variante sous-cadencée du Tensor G3, le dernier processeur de Google que l'on retrouve dans ses deux autres smartphones. L'appareil devrait également être équipé d'un GPU Mali-G715 et de 8 Go de mémoire vive, et il pourrait bénéficier des deux caméras déjà présentes dans le Pixel 8. En vérité, on a tout simplement l'impression de retrouver la fiche technique de ce dernier.

La comparaison entre les deux appareils va même plus loin, car… ils se ressemblent beaucoup. Comme on peut le voir sur les rendus et photos dévoilés par Smartprix et Abhishek Yadav, Google a repris les lignes du Pixel 8 pour concevoir le Pixel 8a, qui aura donc des bords plus arrondis que le Pixel 7a.