Le nouveau processeur Tensor G3 de Google arrive, la petite bombe du futur Pixel 8 ?

On découvre par exemple que la future puce de Google serait la première du marché à prendre en charge l'encodage en AV1, qui est désormais capable de gérer les vidéos en 8K à 30 ips. Cela ne veut pas nécessairement dire que les Pixel 8 seront dotés de capteurs permettant l'enregistrement vidéo en 8K, mais cette marge de manœuvre en matière de codec sera certainement employée à bon escient par Google.

La firme doterait d'ailleurs son Tensor G3 d'un TPU de nouvelle génération portant actuellement le nom de code « Rio ». Ce dernier fonctionnerait à 1,10 GHz et ferait figure de sérieuse amélioration par rapport au TPU de l'actuel Tensor G2, note Wccftech. On devrait également profiter d'une prise en charge de l'UFS 4.0 permettant des vitesses de transferts plus rapides en matière de stockage (les applications devraient donc gagner en rapidité d’exécution), mais attention à ne pas trop attendre de ce Tensor G3… qui resterait dans l'ensemble assez proche de ce que permet actuellement le Tensor G2.

Comme évoqué plus haut, la puce devrait notamment se contenter d'un cœur Cortex-X3 et de quatre cœurs Cortex-A715… faisant par conséquent l'impasse sur le tout nouveau Cortex-X4 et les cœurs Cortex-A720 de dernière génération présentés par ARM. Reste à savoir si ce manque de muscle nuira au Pixel 8… ou non. Réponse cet automne.