Pixel 6 : la puce Tensor "maison" de Google serait en fait un SoC Samsung Exynos renommé

Après des mois de rumeurs, Google a finalement officialisé la nouvelle : ses prochains Pixel 6 et Pixel 6 XL seront équipés non pas d'un SoC Snapdragon comme traditionnellement, mais d'une puce custom développée en partenariat avec Samsung : Tensor. Une annonce qui laissait espérer un équivalent des iPhone dans l'écosystème Android, avec des Pixel propulsés par un matériel et un logiciel conçus par la même entité.