Les SoC Samsung Exynos boostés par AMD pourraient arriver dans les smartphones d'autres marques

D'ailleurs, le prochain SoC premium de Qualcomm aura recours au procédé de gravure avec finesse de 4nm de Samsung, et non au fondeur TSMC. Il est encore impossible de savoir lequel des Exynos 2200 et Snapdragon 895 sera le plus performant, mais nul doute que la communication des constructeurs ayant choisi l'Exynos 2200 se concentrera sur les capacités graphiques du SoC.

Si Samsung est un important fournisseur de mémoire , d'écrans et de capteurs photo pour mobile, le géant sud-coréen n'a jusqu'ici pas encore réussi à imposer ses puces en-dehors de ses propres appareils , une situation qui pourrait donc évoluer dès 2022.

On peut aussi se demander si Samsung va continuer d'équiper ses prochains Galaxy S d'un SoC Snapdragon en Chine et aux États-Unis.