Le futur Exynos de Samsung, boosté au RDNA 2 d'AMD et supportant le Ray-Tracing, serait annoncé en juillet

L'intérêt de cette puce est aussi de poser, peut-être, de nouvelles bases techniques pour de futurs SoC voués aux smartphones. On peut imaginer que si le pari de Samsung et AMD est payant, la concurrence (MediaTek, Qualcomm…) commencera à ajouter des iGPU vraiment plus musclés sur leurs puces. Cela dit NVIDIA semble pour sa part dans l'expectative. La firme (qui doit racheter ARM) a indiqué récemment par l'intermédiaire de son PDG que des « GeForce RTX » pour smartphones n'étaient pas d'actualité dans l'immédiat. À la place, la marque au caméléon préfère, au moins pour l'instant, proposer son service de Cloud Gaming GeForce aux joueurs et joueuses souhaitant jouer très confortablement sur mobile.

La solution matérielle portée par Samsung et AMD devrait quoi qu'il en soit se matérialiser dès juillet avec une présentation en bonne et due forme de cette nouvelle puce Exynos x Radeon. Restera alors à savoir quel appareil sera le premier à en bénéficier. Le Galaxy S22, avec un lancement attendu en début d'année 2022, semble prédestiné mais rien n'est encore confirmé.