Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 : vers un lancement tout début août

Samsung signait déjà de très beaux progrès entre le Galaxy Fold et le Galaxy Z Fold 2 . Et on s’attend logiquement à un nouveau bond en avant avec le Galaxy Z Fold 3 qui, d’après Max Weinbach, se montrerait dans un mois et demi environ.

De ce que l’on en sait, l’appareil devrait reprendre le design de ses prédécesseurs, non sans le perfectionner. En particulier, c’est le grand écran interne qui devrait subir le plus de modifications. Et pour cause : il embarquerait une caméra logée sous l’écran. On peut donc s’attendre à une dalle généreuse, sans aucune distraction visuelle.