Samsung présenterait non pas 3 mais 4 smartphones pliables pour 2021 (qui dit mieux ?)

Selon le site coréen ET News, la marque débuterait son année sur les chapeaux de roue avec la présentation et la mise en vente de deux nouveaux modèles de Galaxy Z Flip.

La première génération de ce modèle, présentée au début de l'année 2020, avait surpris avec un format rappelant les vénérables téléphones à clapet et intégrant des fonctionnalités pratiques tirant parti autant du design que de l'écran flexible.

En 2021, les deux nouvelles itérations devraient évidemment être compatibles 5G. On peut imaginer que Samsung déclinera son produit en deux versions, l'une moins puissante mais plus abordable, l'autre premium, plus performante et mieux équipée en photo, comme elle l'a déjà fait avec ses Galaxy S20.