Le Galaxy Z Fold 3 pourrait être le premier smartphone à embarquer un GPU AMD

À dire vrai, Samsung n’a pas formellement annoncé que les GPU AMD seraient disponibles en 2022. Le constructeur s’est contenté de dire qu’ils arriveraient « sur le prochain chipset Exynos ». Or, on sait que Samsung ne produit habituellement qu’un System on a Chip majeur par an ; d’où la confusion.

Seulement, le très bien informé Ice Universe croit savoir que la bascule s’effectuera plutôt « au deuxième ou troisième trimestre de 2021 » au sein de chipsets Exynos de gamme 2xxx et 1xxx. Autrement dit : aussi bien sur le haut de gamme que le milieu de gamme.

Une nouvelle susceptible de tirer vers le haut la quasi-intégralité des smartphones Samsung, dont les SoC Exynos ont été largement critiqués par le passé pour leur sous-performance par rapport à des chipsets Snapdragon.