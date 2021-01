Le vice-président de Samsung condamné à 2 ans et demi de prison pour corruption

Une fois encore, Lee Jae-yong n'échappera pas à la prison. Unique fils (il a trois sœurs) de Lee Kun-hee, qui dirigea Samsung durant une trentaine d'années et qui est décédé en octobre dernier, l'homme d'affaires de 52 ans, dirigeant principal et vice-président de Samsung Electronics, a été condamné lundi par un tribunal de Séoul pour corruption. Il a écopé d'une peine de deux ans et demi d'emprisonnement et a été incarcéré dès l'annonce du verdict.