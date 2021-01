Samsung devrait perdre des parts de marché sur le mobile en 2021 au profit de Xiaomi, Oppo et Vivo

Selon son étude de marché, Samsung devrait vendre légèrement plus de smartphones cette année : 267 millions contre 263 millions en 2020. Une progression plus faible que celle enregistrée par l'industrie, et donc une part de marché en baisse, passant de 21 % l'année dernière à 19 % en 2021.

Car les grands constructeurs chinois vont continuer de s'accaparer les ventes. Xiaomi continue sa fulgurante ascension et verrait sa part de marché monter de 11 % à 14 % (198 millions de ventes contre 146 millions). Oppo aussi devrait voir sa bonne santé se confirmer avec 50 millions de smartphones qui seront écoulés en plus en 2021 selon les estimations (de 144 à 185 millions). Vivo poursuit son bonhomme de chemin avec une part de marché qui atteindrait les 10 % cette année, contre 8 % en 2020, grâce à 145 millions d'unités vendues au lieu de 110.