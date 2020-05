Xiaomi : des résultats dans le vert et nettement supérieurs aux attentes au premier trimestre

L'entreprise chinoise a enregistré une belle hausse de son chiffre d'affaires et des ventes de smartphones, bien que le constructeur a marqué le pas en Chine.

Xiaomi a rassuré son monde en publiant, mercredi 20 mai, ses résultats du premier trimestre 2020. La compagnie pékinoise, qui a publié mardi la nouvelle version de MIUI, sa surcouche Android, a dévoilé des éléments financiers tout à fait encourageants, au regard de la crise provoquée par le coronavirus, qui a ralenti l'activité de tous les constructeurs.

Xiaomi a plus que résisté aux effets de la pandémie

Dès la fin du mois de mars, Xiaomi affirmait avoir déjà relancé sa production, qui tournait alors entre 80 et 90% de sa capacité, malgré une demande plus faible. Et s'il est indéniable que l'entreprise a été impactée par la crise sanitaire, elle a su faire mieux qu'en 2019.

Au premier trimestre, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires progresser de 13,6% sur un an, à 49,7 milliards de yuans (6,37 milliards d'euros), dépassant ainsi les estimations initiales. Cette hausse des revenus est à mettre au crédit d'une augmentation des ventes de smartphones et de l'essor des modèles 5G, plus coûteux.

Le bénéfice net ajusté de l'entreprise a légèrement diminué par rapport au précédent trimestre (295 millions d'euros contre 300 millions), mais il a progressé de 10,6% par rapport au début de l'année 2019. "Nous pensons qu'une crise est l'ultime test décisif pour la valeur, le modèle économique et le potentiel de croissance d'une entreprise", a déclaré le fondateur et président-directeur général de Xiaomi, Lei Jjun. Sur le bilan trimestriel, le dirigeant note que "bien que l'industrie soit confrontée à de graves défis, le groupe a toujours connu une croissance dans tous les segments malgré le ralentissement du marché, qui reflète pleinement la flexibilité, la résilience et la compétitivité du modèle d'affaires de Xiaomi."



Xiaomi a vu ses livraisons de smartphones progresser sur un an

La stratégie globale de Xiaomi est payante. Décidée à pleinement se concentrer sur sa stratégie 5G et IoT pour les cinq prochaines années, la firme chinoise a aussi poursuivi ses investissements. Les dépenses en recherche et développement ont atteint les 244 millions d'euros pour ce seul premier trimestre, ce qui représente une hausse de 13,4% par rapport à 2019.

Ce sont en tout cas les smartphones qui ont rapporté le plus d'argent à Xiaomi au cours du premier trimestre (3,89 milliards d'euros), avec un segment qui progresse de 12,3%. La marque a vendu 29,2 millions de mobiles sur les trois premiers mois de l'année. La croissance est ici moins nette (+4,7% sur un an).

Xiaomi s'impose petit à petit comme un géant du smartphone, avec une position de numéro 4 mondial grâce à ses 11,1% de parts de marché (non loin d'Apple et ses 13,6% de parts de marché). Avec Vivo (n°5 mondial, avec 8,9% de parts de marché), Xiaomi est l'un des deux seuls constructeurs à avoir vendu plus de smartphones sur le premier quart 2020 qu'au premier quart 2019. Samsung, Huawei et Apple vendent plus de mobiles, mais ont connu une tendance à la décroissance.

Concernant les modèles, Xiaomi rappelle que le Mi 10 et le Mi 10 Pro ont franchi le cap du million d'unités, seulement deux mois après leur lancement, en février 2020.

Le deuxième trimestre 2020 s'annonce encore meilleur pour l'entreprise, qui note que les ventes de smartphones en Chine "sont progressivement revenues au niveau d'avant la pandémie", tout comme celles des téléviseurs intelligents.