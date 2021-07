Xiaomi remplace Apple au deuxième rang des constructeurs de smartphones

Il convient toutefois de nuancer ces chiffres. Certes, la performance est remarquable, mais il est peu probable que Xiaomi conserve cette deuxième place indéfiniment. Apple connaît historiquement des deuxième et troisième trimestres plus faibles et cartonne aux quatrième et premier trimestres, à la suite du lancement des nouveaux iPhone .

Et surtout, Xiaomi explose sur l'entrée et le milieu de gamme, avec des smartphones qui dégagent relativement peu de revenus, alors qu'Apple réalise des marges remarquables avec ses iPhone. Canalys rapporte que le prix moyen d'un smartphone Xiaomi vendu est environ 40 % inférieur à celui d'un Samsung et 75 % inférieur à celui d'un iPhone d'Apple.

Mais, si Xiaomi continue sur sa lancée, il pourrait devenir dans quelques années le numéro 1 du marché en matière d'unités écoulées.