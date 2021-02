Les ventes de smartphone Apple dépassent Samsung pour la première fois en 4 ans

Si Samsung a été éclipsée par Apple en fin d'année dernière, la société n'en reste pas moins en tête des ventes globales. Et de loin. L'entreprise aurait ainsi commercialisé 253 millions de terminaux au total avec une part de 18,8% du marché. Notons que cela représente une baisse annuelle de 14,6%.

De son côté, Apple a vendu 199,84 millions d'iPhone en 2020 contre 193,47 millions en 2019. Huawei conserverait sa place dans le top 3 avec une part de 13,5% du marché et 182,6 millions d'unités vendues. Toutefois, il s'agit de la baisse la plus accentuée. Le constructeur chinois avait écoulé 240,6 millions de smartphones l'année précédente.

Xiaomi et Oppo se positionnent respectivement en quatrième et cinquième place du podium. Xiaomi est l'entreprise qui enregistre la plus forte progression avec une croissance de 15,7% et 145,8 millions de smartphones vendus. La société avait d'ailleurs dépassé Apple au troisième trimestre 2020.