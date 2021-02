iPhone 12 : la pénurie de composants va s'aggraver

« La pandémie, la distanciation sociale dans les usines et la concurrence croissante du secteur des tablettes, des ordinateurs portables et des voitures électriques sont à l'origine de l'une des situations les plus difficiles pour la fourniture de composants de smartphones depuis de nombreuses années » déclare Neil Mawston, analyste pour le cabinet Strategy Analytics.

D'après lui, le prix des composants clés pour l'assemblage d'un smartphone a augmenté de 15 à 30 % au cours des trois à six derniers mois. Et cela concerne aussi des composants parmi les plus chers, comme les écrans et les chipsets.

Et les conditions sont pour l'instant peu propices à un retour à la normale immédiat, entre une demande toujours plus forte des consommateurs et des capacités de production qui ne parviennent pas à trouver une cadence suffisamment soutenue pour y répondre.