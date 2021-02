Apple stopperait la production des iPhone 12 mini au prochain trimestre

William Yang, analyste chez JP Morgan, annonce s'attendre à ce qu'Apple augmente considérablement la part des iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, ajoutant respectivement à leur production 11 millions et 2 millions d'exemplaires. D'ailleurs, l'iPhone 11 devrait également profiter d'une production plus importante que prévu, à hauteur de 8 millions d'unités supplémentaires.

Les iPhone 12 et iPhone 12 mini, en revanche, ne seraient pas particulièrement populaires, aussi leur production serait limitée et même réduite de 9 millions d'unités pour le premier et de 12 millions d'exemplaires pour le second.

Selon AppleInsider, qui a pu mettre la main sur ces prévisions communiquées aux investisseurs, William Yang s'attend même à ce qu'Apple stoppe la production de l'édition mini, tant cette dernière n'a finalement pas convaincu les consommateurs.