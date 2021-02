iPhone 13 : Touch ID pourrait enfin trouver sa place sous l'écran

Touch ID est largement associé au bouton Accueil encore aujourd'hui présent sur l'iPhone SE. Apple a également introduit une nouvelle version au sein de l'iPad Air 4, cette fois au sein du bouton d'allumage. Il semblerait que la société planche sur un nouveau système, c'est ce que rapportent deux employés de la société souhaitant rester anonymes.

Selon le Wall Street Journal, l'iPhone 13 présenterait Touch ID directement sous l'écran. Le déverrouillage serait opéré par un mécanisme optique et non plus via ultrasons. Cependant, comme le précise AppleInsider, les ingénieurs souhaitent avant tout s'assurer que ce dispositif soit bien sécurisé.

Plusieurs smartphones Android disposent de capteurs optiques sous l'écran, cependant face au fonctionnement aléatoire et peu fiable, certains ont choisi de retourner à un lecteur d'empreintes indépendant à l'arrière du terminal. C'est par exemple le cas des Pixel.