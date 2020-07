Un brevet Apple confirme les recherches en cours sur l'intégration du Touch ID sous l'écran

Parmi les inventeurs de ce brevet, on retrouve Tong Chen, Mark T. Winkler, Meng-Huan Ho, Rui Liu, Wenrui Cai et Xiao Xiang. Evidemment, en l’état, on ne sait pas si ce brevet sera un jour mis en application et encore moins sur quels modèles d’iPhone. Quoi qu’il en soit, il confirme qu'Apple planche bel et bien sur un « Touch ID 2.0 ».

Source : Apple Insider