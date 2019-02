iPhone : Touch ID pourrait revenir en force à travers un capteur sous l'écran

Un capteur d'empreintes utilisant l'imagerie acoustique

Il est peu probable qu'Apple réintègre TouchID dans un produit haut de gamme

Source : Apple Insider

Apple n'en aurait pas fini avec. La marque a déposé un brevet intitulé « Codage par impulsions acoustiques pour la création d'images de périphériques d'entrée » qui, sous ce nom barbare, est en fait la création d'un capteur d'caché sous l'écran.Le constructeur de Cupertino ne serait pas le premier à intégré un tel système à ses appareils mobiles, Huawei ou OnePlus étant déjà passés à ce système d'identification dans leurs derniers modèles haut de gamme.La méthode employée par Apple utilise un ensemble de transducteurs positionnés en contact avec la dalle et en bordure de l'écran. Des impulsions sonores sont envoyées et entrent en contact avec l'empreinte digitale. Un système d'analyse vérifie ensuite la concordance entre l'image obtenue et celle enregistrée dans l'enclave sécurisée du téléphone.Ce système offre plusieurs avantages pour Apple. Il est moins complexe à mettre en place dans l'appareil mobile, réduisant les couts de fabrication, mais il est aussi plus rapide et performant, le constructeur indiquant dans son brevet que ce nouveau TouchID demande moins de puissance de calcul.Malgré le fait qu'Apple travaille sur son propre système ded'empreintes sous l'écran, il est peu probable que cette technologie débarque dans un appareil haut de gamme. Il est d'ailleurs très courant que les fabricants d'appareils technologiques déposent chaque semaine plusieurspour protéger leurs développements, au cas où ils auraient le besoin de les utiliser dans un futur produit.Le constructeur est passé à la reconnaissance faciale avec FaceID sur ses iPhone et ses iPad Pro, et il a peu l'habitude de revenir en arrière après avoir adopté une technologie. Les seuls appareils pouvant accueillir à nouveau TouchID seraient un éventuel iPhone low-cost, si le constructeur se décide à proposer une offre d'entrée de gamme, et une nouvelle version de l'iPad, qui est aujourd'hui le seul appareil iOS récent proposant encore un capteur d'empreintes.