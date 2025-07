La gamme iPad devrait aussi évoluer avec le lancement d'un nouvel iPad d'entrée de gamme doté d'une puce plus rapide, prévu pour mars ou avril 2026. L'iPad Air bénéficierait quant à lui de la puce M4, renforçant ses capacités de multitâche et sa performance globale, avec une sortie programmée sur la même période. Il serait légèrement moins puissant que l'iPad Pro attendu dès cette année et son processeur M5, mais tout à fait suffisant pour une utilisation grand public et semi-professionnelle, et plus abordable.

Enfin, Apple envisage de compléter son écosystème domotique en lançant un nouveau hub connecté au cours du premier semestre 2026. On ne sait pas encore la forme que prendrait son appareil, soit un simili HomePod surmonté d'un écran, soit un simple écran connecté capable d'afficher des informations sur la maison, les commandes des objets connectés installés ainsi qu'un accès à Siri. Ce dernier produit pourrait attendre le lancement du prochain Siri LLM, boosté à l'IA et dont le déploiement a pris un retard important.

Bref, l'actualité d'Apple risque d'être riche à peine serons-nous sortis de fêtes de fin d'année, mais en attendant, cap sur le lancement de l'iPhone 17 et la sortie d'iOS 26 au mois de septembre, deux produits qui devraient bien nous occuper d'ici là.