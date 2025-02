Opter pour un design ultra-fin implique des concessions, notamment en termes d'autonomie et de puissance. Selon les rumeurs, l'iPhone 17 Air pourrait embarquer une puce A19 un peu moins performante que les modèles Pro et un module photo simplifié avec un unique capteur, tout cela a un prix plus élevé qu'un iPhone 17 classique.

Un autre enjeu concerne l'impact d'un changement de design sur les ventes d'iPhone. Rien ne confirme qu'une épaisseur moins importante suffise à convaincre les utilisateurs de renouveler leur smartphone. Les ventes de l’iPad Pro M4 confirment d'ailleurs qu'un nouveau design n'est pas la solution miracle pour relancer les ventes. Interrogé par les analystes à ce sujet, Tim Cook a admis que la croissance de 15 % des revenus de la catégorie iPad était principalement due aux modèles Air et d’entrée de gamme. Les iPad Pro M4 se vendraient mal, handicapés par un prix trop élevé pour les professionnels auxquels il se destine. En parallèle, les ventes de Mac ont repris des couleurs durant les fêtes de fin d'année.

Apple saura-t-elle convaincre les utilisateurs avec un nouveau modèle misant tout sur le design ? Réponse en septembre 2025, date probable de l'annonce de la nouvelle gamme iPhone 17. Avant cela, Apple devrait dévoiler un nouvel iPhone SE 4 durant le printemps, un modèle qui proposera aussi un nouveau design plus moderne et plus abordable pour toucher un plus large public.