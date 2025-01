L'iPhone n'a pas évolué depuis l'iPhone 12 en octobre 2020. On sait la marque californienne conservatrice en matière de design, et le format d'un produit est généralement conservé durant plusieurs années. Si les iPhone se sont affinés, ou ont troqué l'acier inoxydable pour le titane, le look d'un iPhone 16 ou d'un iPhone 16 Pro n'est pas vraiment différent des modèles sortis quatre ans plus tôt. L'iPhone 17 Pro devrait enfin apporter un vent de fraicheur à la gamme, avec une grosse modification.