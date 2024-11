Des rumeurs sur un potentiel iPhone 17 « Slim » circulent sur la toile depuis de longs mois. Elles se précisent désormais, faisant état d'un iPhone 17 Air en préparation à Cupertino. Cet appareil, le plus fin de la marque à la pomme à ce jour, s'annonce d'ores et déjà comme l'un des plus innovants d'un point du design depuis plusieurs années.