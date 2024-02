iPhone 16 : les premiers schémas nous donnent un aperçu du nouveau design

On remarque que le placement des caméras de l'iPhone 16 adopterait un alignement vertical, contrairement aux modèles actuels qui décalent de quelques millimètres les deux capteurs grand-angle et ultra grand-angle, placés dans une zone carrée.

Cet alignement des capteurs rappelle forcément d'anciens iPhone, et notamment l'iPhone X ou l'iPhone 11, qui avaient utilisé cette disposition à l'époque. Le bloc dans lequel sont placés les capteurs serait également plus discret, sous la forme d'une capsule, et apporterait un peu plus de légèreté au dos de l'iPhone 16. Le flash serait quant à lui déporté à droite de cette zone.