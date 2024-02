Revue de presse Apple Vision Pro : verdict des premiers tests, ce qu'en pense la presse US

Parmi les autres problèmes de l'Apple Vision Pro, son poids et sa batterie font partie des plus communément mentionnés parmi les testeurs de CNET, The Verge, Wired ou du WSJ. Nilay Patel de The Verge indique pourtant avoir eu des informations de la part d'Apple, lui indiquant que la firme a choisi cette solution de batterie externe afin de réduire le poids du casque. « Le Vision Pro dure environ deux heures avec une charge malgré sa grosse batterie. Vous pouvez la garder branchée par USB sur une prise à proximité via la batterie, mais cela représente finalement beaucoup de cablage. Histoire de comparer, mon MacBook Air tient bien plus d'une journée ». Le casque est quant à lui considéré comme particulièrement lourd, ce qui correspond aux premiers retours de divers influenceurs il y a quelques jours : heureusement, Apple a intégré de nouvelles sangles capables de s'enrouler au dessus de la tête pour mieux disperser le poids.