Chirurgie, aéronautique... Apple envisage de nouveaux cas d'usage pour son Vision Pro

Dans une vidéo envoyée à leurs employés, les dirigeants Mike Rockwell et Alan Dye ont évoqué le développement du produit et les domaines de croissance potentiels pour la technologie encore naissante. Rockwell a par exemple cité la santé, l'apprentissage et l'éducation comme des domaines clés. « Souvent, les chirurgiens ont du mal à regarder les écrans pendant les procédures, où les informations sont dispersées », a-t-il argumenté.