Apple crée la surprise : son très coûteux casque de réalité virtuel ne sera accessible... que dans les Apple Store !

Si l'Apple Vision Pro ne sera disponible qu'en Apple Store dans un premier temps, cela ne veut pas dire que l'entreprise exclut une distribution plus large à l'avenir. Cette stratégie s'inscrit dans une démarche de communication visant à éduquer le grand public sur l'utilité de cette nouvelle catégorie de produits. Pour Apple, l'expérience en magasin et les démonstrations sont essentielles pour légitimer l'adoption de la réalité virtuelle et mixte. Et il est toujours plus facile de convaincre en physique qu'à distance. Bon entre les lignes, vous pourrez lire que le géant américain « tente un coup ».