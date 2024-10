Selon plusieurs sources interrogées par le média The Information, Apple aurait pris la décision de stopper la production de l'Apple Vision Pro dès le mois de novembre 2024.

Un employé du sous-traitant Luxshare, qui fabrique l'Apple Vision Pro, indique que l'entreprise a réalisé entre 500 000 et 600 000 exemplaires, et Apple estime avoir assez de stock aujourd'hui pour passer les fêtes de fin d'année et le début d'année 2025.

Les lignes ne seraient pas démantelées pour autant. La marque californienne souhaiterait les maintenir en l'état, soit pour démarrer la production d'un Apple Vision Pro mis à jour avec un processeur plus puissant, ou pour la fabrication d'un tout nouveau casque AR qui pourrait démarrer dans les prochains mois.