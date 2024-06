Apple travaille sur des lunettes de réalité augmentée mais ce ne sera pas pour tout de suite

Dans un avenir plus immédiat, une rumeur insistante veut que la firme à la pomme ait décidé de donner la priorité à une version plus abordable du Vision Pro aux alentours des 1 500 à 2 000 dollars. Toujours d’après Bloomberg, des prototypes portant le nom de code N107 testent des solutions techniques pour abaisser les coûts. Cela passerait notamment par un champ de vision plus étroit et une connexion directe à un iPhone ou un Mac en lieu et place du boîtier portable qu’utilise le Vision Pro.