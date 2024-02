Une voiture électrique Apple, vous en rêviez ? La société jette définitivement l'éponge, et des milliards de dollars

Alors que des bruits de couloir évoquaient ces derniers temps une possible commercialisation de l'Apple Car d'ici 2028, la firme de Cupertino a semble-t-il mis fin à l'aventure de la voiture électrique. Imaginé autour de l'année 2015, le concept avait pris le nom de « Projet Titan » et n'a jamais véritablement été une priorité absolue du côté de la marque à la pomme. Plusieurs médias très sérieux l'affirment outre-Atlantique, l'Apple Car, c'est fini. Mais pourquoi et avec quelles conséquences ?