Apple Car : la production débuterait en 2024

Selon deux sources proches des travaux menés sur le projet Titan, les efforts en interne auraient plutôt bien évolué, à tel point qu'Apple prévoit désormais de concevoir des véhicules à destination des consommateurs. Ces derniers pourraient voir le jour en 2024.

D'après une troisième source, la firme californienne aurait mis au point une technologie de batterie mono-cellulaire permettant de réduire les coûts globaux tout en augmentant l'autonomie de la voiture.

Selon The Economic Daily News, via Cnet US, certaines chaînes de production commenceraient à fabriquer plusieurs composants pour ces voitures dans le courant du deuxième semestre de l'année prochaine.

Si la plupart des batteries reposent sur les composants chimiques lithium-ion, Apple envisagerait par ailleurs des accumulateurs lithium-fer-phosphate (LFP). Ces derniers produiraient moins de chaleur et seraient donc potentiellement moins dangereux pour les automobilistes.

Apple travaillerait plus précisément sur un véhicule autonome, lequel serait donc équipé de capteurs Lidar permettant de détecter les obstacles. Pour ces capteurs, Apple serait en discussion avec plusieurs partenaires.