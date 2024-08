V-Luminis

Salut Gothax,

J’espère que tu vas bien aussi. J’aimerais te donner raison et je t’avoue que je ne comprends vraiment pas comment Apple pourrait sortir un produit à un tel prix au vu des tarifs extrêmement élevés de leurs différents catalogues.

Mes sources indiquent bien : « With a possible release date between 2026 and 2027, Apple aims at the high-end market, as this iPad-like robotic home device would cost around $1,000 ».

De mon point de vue, c’est complètement ubuesque. Je suis bien évidemment d’accord avec toi sur la priorisation de l’allocation des fonds, mais que veux-tu ; nous ne vivons apparemment pas dans le même monde que les leaders de la tech.

Bonne journée !