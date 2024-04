Oubliez la voiture électrique, la nouvelle marotte d'Apple serait la robotique domestique

La firme ne compte pas s'arrêter là, et plancherait sur « un robot mobile capable de suivre les utilisateurs chez eux », selon les sources de Mark Gurman. La firme pourrait réutiliser l'expérience acquise avec son projet de voiture électrique, officiellement abandonné, pour permettre à l'appareil de se déplacer seul et de repérer les habitants de la maison.

D'ailleurs, il y aurait déjà eu un transfert de matière grise entre les équipes travaillant sur l'automobile et celles travaillant sur la robotique. Qui plus est, Gurman précise qu'Apple a publié une offre d'emploi pour compléter cette dernière, démontrant ainsi l'intérêt nouveau de la firme pour ce domaine. Nous ne sommes donc pas face à un poisson d’avril arrivé avec un peu de retard.

Cela signifie-t-il que nous pourrons acheter un « iRobot » dans un avenir plus ou moins proche ? Si, d'une part, cette marque est déjà déposée et n'a rien à voir avec Apple, il est également possible que ce travail ne débouche sur rien. L'entreprise devra réfléchir aux bénéfices d'un tel produit, tant pour elle-même que pour ses clients actuels et futurs. Il s'agit de trouver le prochain segment à occuper, et la société de Tim Cook ne fait ici que suivre les traces de Samsung et de son petit robot Ballie, qui n'a pas encore vu le jour.