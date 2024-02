L'Apple Vision Pro menace-t-il directement la survie de l'iPad ? Un expert l'affirme sans retenue

S'il est un événement que le monde de la tech suit de près, c'est bien la sortie de la nouvelle newsletter de Mark Gurnam, expert Apple et high-tech pour Bloomberg. Le personnage n'est pas inintéressant et fait régulièrement mouche lorsqu'il s'interroge sur l'avenir de la marque californienne et du secteur dans son ensemble. Alors, vous l'aurez compris, lorsqu'il donne son avis sur le Vision Pro, il y a de quoi susciter notre intérêt.

Selon lui, et sans surprise, l'appareil n'a pas encore ce qu'il faut pour être le remplaçant incontesté de nos MacBooks et autres iPhones. « Il est trop lourd et encombrant, l'autonomie de la batterie est bien trop faible et il n'y a pas assez d'applications dédiées », note-t-il. Plus encore, VisionOS serait encore truffé de bugs, un fait assez inhabituel chez Apple, même pour la première mouture d'un nouveau type de gadget.

En fait, Gurnam a constaté que ce casque VR était pertinent dans un certain nombre de tâches spécifiques. « Lors de mes tests, le Vision Pro a excellé dans le streaming vidéo, les tâches légères et l'envoi d'e-mails et d'autres messages. Il est également parfait pour visionner des photos et faire office de moniteur Mac externe. » Des missions qui incombaient jusqu'à présent à l'iPad, du moins dans la vision d'Apple.