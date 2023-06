Apple Vision Pro : une alternative plus abordable serait envisagée

Avec un prix de 3 499 euros qui en a fait rire plus d'un, on ne peut pas dire que cet appareil se retrouvera sous tous les sapins de Noël. S'il semble difficile pour certains de le comparer à la concurrence, il serait sûrement possible de faire moins cher tout en gardant la même idée, et les alternatives d'autres marques pourraient arriver plus vite qu'on ne le pense.

Mais si Apple a l'habitude de pratiquer des prix plus élevés que la concurrence, l'entreprise sait aussi (parfois) mettre sur le marché des produits plus accessibles. Tel que le Mac mini qui renoue avec ce qui faisait sa raison d'être. Alors, le Vision Pro pourrait-il bénéficier d'un petit lifting pour réduire son prix ? Selon Mark Gurman de Bloomberg, c'est envisageable, et la marque saurait déjà comment s'y prendre.